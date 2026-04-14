El pedido fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, en el marco de la causa que investiga el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos, constituyéndose en el mayor ataque terrorista de la historia del país.

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Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Hejazi formaba parte de la estructura de poder del régimen iraní y mantenía una estrecha relación con el líder supremo de ese país. De acuerdo con la reconstrucción judicial, habría tenido un rol central en la planificación del atentado, a través de su participación en un organismo encargado de analizar objetivos y definir operaciones.

La investigación sostiene que el funcionario iraní integraba el denominado “Comité Vijeh”, una estructura que habría sido clave en la organización del ataque. Incluso, se lo vincula con un viaje a Buenos Aires en 1993, previo al atentado, con el objetivo de evaluar la viabilidad de la operación.

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En paralelo, el fiscal también solicitó el procesamiento de otros diez ciudadanos iraníes y libaneses presuntamente involucrados en el caso, en línea con la hipótesis histórica que atribuye la responsabilidad del atentado a altos funcionarios del gobierno iraní y a la organización Hezbollah como ejecutora.

El pedido de captura internacional contra Hejazi se suma a las medidas impulsadas por la fiscalía para reactivar la causa y avanzar hacia un eventual juicio oral, en un contexto en el que varios de los acusados permanecen prófugos desde hace décadas.

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La investigación judicial continúa incorporando nuevos elementos y actores, en busca de esclarecer uno de los episodios más trágicos de la historia argentina.