El sistema criminal tenía sus centros logísticos en San Nicolás y Pergamino y fue desarticulada tras una investigación que conectó vuelos clandestinos desde Bolivia con una red de distribución en el Conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires.

La trama comenzó a desenredarse el 6 de mayo de 2022. Aquella madrugada, una avioneta Cessna sin matrícula realizó un aterrizaje de emergencia en un campo del paraje El Socorro, en el partido de Pergamino. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, la aeronave estaba abandonada, pero en su interior hallaron pruebas clave: chips de telefonía boliviana, hojas de coca, bicarbonato y anotaciones con coordenadas.

Este hallazgo dio inicio a la operación "Rompiendo Alas" de Gendarmería Nacional. Durante casi un año, los investigadores rastrearon una ruta aérea que introducía cocaína y materia prima desde Bolivia y Perú para ser procesada y distribuida en territorio bonaerense.

Según el requerimiento de la fiscalía, la banda no solo se dedicaba a la cocaína, sino que manejaba un abanico de sustancias que incluía éxtasis, "tusi" (cocaína rosa) y cultivos industriales de marihuana. La justicia identificó roles específicos para cada uno de los ocho imputados: La organización estaba liderada por un comerciante de criptomonedas residente en Córdoba, un hombre radicado en Pilar y un tercer socio que coordinaba la adquisición de la mercadería.

Entre los procesados figuran un remisero peruano que operaba en CABA, un vendedor de muebles de nacionalidad colombiana, un profesor de baile, un organizador de eventos y hasta un guía de caza.

A todos se los acusa de tráfico de estupefacientes en las modalidades de siembra, cultivo, producción y comercialización, agravado por la participación organizada de más de tres personas.

El golpe final a la red se ejecutó en marzo de 2023 con allanamientos simultáneos en Córdoba, CABA y el norte bonaerense. El saldo del operativo incluyó el secuestro de: Más de 12 millones de pesos y 13.000 dólares, seis armas de fuego de distintos calibres, 1.202 pastillas de éxtasis, dosis de cocaína rosa, más de 500 plantines de marihuana y elementos de corte, máquinas de contar dinero, balanzas de precisión y 24 teléfonos celulares que fueron peritados para reconstruir los nexos internacionales.

Pese al avance de la causa, la investigación no está cerrada. La justicia mantiene una orden de captura nacional e internacional vigente para otras tres personas, entre ellas la pareja de uno de los líderes, quienes habrían logrado escapar antes de los procedimientos de Gendarmería.

Fuente: Dib