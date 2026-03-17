Concejales de la Coalición Cívica, PRO y UCR presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para solicitar la interpelación del titular regional del IOMA y de autoridades de la Zona Sanitaria VIII, con el objetivo de que brinden un informe sobre la situación de la obra social en Mar del Plata, ante denuncias de falta de cobertura que afectan a miles de afiliados.

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La iniciativa expresa preocupación por las reiteradas dificultades que enfrentan los beneficiarios para acceder a prestaciones médicas en la ciudad, en un contexto que los ediles califican como crítico.

“La situación de IOMA genera un enorme perjuicio entre miles de afiliados de nuestra ciudad. Cuando el acceso a la salud termina resolviéndose en la Justicia a través de amparos, es evidente que existe un problema estructural que debe ser abordado. La afiliación no puede continuar siendo compulsiva, mucho menos si no se garantizan las prestaciones”, expresó Guido García, presidente del bloque de la Coalición Cívica.

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En ese marco, los firmantes solicitaron que las autoridades comparezcan ante el Concejo Deliberante para detallar el estado de situación del organismo en el distrito y responder a las inquietudes planteadas por los concejales.

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“El objetivo del proyecto es contar con respuestas claras sobre el estado de situación de la obra social y conocer qué medidas se están implementando para resolver las deudas con prestadores y garantizar una atención adecuada a los afiliados”, señalaron.

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El expediente advierte que, pese a la apertura de policlínicos propios en los últimos años, persisten problemas en el acceso a consultas, estudios, tratamientos y otras prestaciones médicas, lo que -según indicaron- ha derivado en una crisis en la atención sanitaria local.

“Construyeron policlínicos que, según nos relatan los propios afiliados, en muchos casos son cáscaras vacías. Es una lógica de gasto que no prioriza la atención de salud. Se hace más infraestructura edilicia mientras mantienen deudas enormes con prestadores y clínicas de nuestra ciudad donde los afiliados quieren atenderse. Es de una enorme irresponsabilidad”, afirmó García.

Entre los puntos requeridos, el proyecto solicita información sobre la cantidad de afiliados en el distrito, el estado de los convenios con clínicas y sanatorios, la situación de pagos a prestadores, los tiempos de autorización de prácticas médicas y la provisión de medicamentos, especialmente aquellos vinculados a tratamientos oncológicos o de alto costo.

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Asimismo, se pide conocer la cantidad de reclamos formales presentados en los últimos dos años, el número de acciones judiciales de amparo iniciadas contra la obra social y los montos comprometidos para el cumplimiento de sentencias o medidas cautelares.

También se requiere información sobre los tiempos de provisión de prótesis, implantes y materiales quirúrgicos, así como la cobertura de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, incluyendo terapias, acompañamiento terapéutico y transporte.

Finalmente, la iniciativa invita a la Defensoría del Pueblo local a remitir datos estadísticos sobre los reclamos y presentaciones realizadas por afiliados de IOMA en los últimos dos años.