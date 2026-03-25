Ingresó al Concejo Deliberante un proyecto para que el Ejecutivo municipal informe sobre la contaminación con desechos cloacales en el Bosque Peralta Ramos, originada por el vertido de líquidos sin tratamiento provenientes de barrios cerrados linderos, y detalle medidas de control, sanciones y un plan de contingencia.

Ads

La iniciativa surge a partir de reiteradas denuncias de vecinos por la presencia de olores nauseabundos y contaminación hídrica en el cañadón pluvial “Las Machis” y en la cuenca del Arroyo Corrientes. Según muestreos realizados entre 2021 y febrero de 2025, se detectaron niveles de coliformes fecales que duplican los parámetros permitidos por la Autoridad del Agua.

El expediente solicita que, a través de OSSE y del EMSUR, se informe sobre la habilitación municipal vigente de las plantas de tratamiento de los barrios privados ubicados en la zona de la avenida Jorge Newbery. También se requiere conocer los resultados de las inspecciones realizadas por la Autoridad del Agua en marzo del año pasado y las medidas sancionatorias adoptadas por el Municipio.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, se exigen precisiones sobre un plan de contingencia inmediato para frenar los vuelcos y sobre el estado del trámite para la conexión de estos barrios a la red cloacal troncal. “No podemos permitir que la única respuesta sea la promesa de una obra futura, mientras el daño al suelo y al agua sucede hoy e impacta directamente sobre nuestros vecinos”, señaló el concejal Diego García, autor del proyecto.

Ads