El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un pedido de informes con el objetivo que el Ejecutivo local brinde detalles sobre las cooperativas o empresas de seguridad contratadas para la cobertura del servicio se seguridad y vigilancia en los entes municipales.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde AM se explicó que “es habitual, por razones de necesidad, que los organismos y espacios o escenarios públicos y/o de acceso público cuenten con servicios de seguridad privada que contribuyan a garantizar la cobertura necesaria para la preservación y protección de las personas y bienes públicos”.

En ese sentido, se detalló que “los servicios de seguridad privada, en la provincia de Buenos Aires, se encuentran enmarcados en la Ley Nº12.297, norma que deben cumplimentar para desarrollar sus actividades de manera legal. Los entes municipales no escapan a esta premisa y suelen contar con las prestaciones brindadas por empresas de seguridad privada contratadas al efecto”.

“Estos servicios, hoy en día, son sumamente necesarios para el desarrollo de las actividades que se realizan en estos escenarios, ya sea por parte de los empleados municipales o de los vecinos que acuden a los mismos”, se puntualizó y se destacó que “para el buen desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de la normativa vigente es necesario el control por parte de los distintos organismos intervinientes, entre los que puede contarse el Concejo Deliberante, lo que también incluye el correcto desarrollo de los contratos y las contraprestaciones firmadas”.

