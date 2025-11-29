A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Departamento Ejecutivo local que brinde información sobre diversos ítems respecto a la separación y recolección de los residuos recuperables en el distrito de General Pueyrredon.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se alertó sobre la “preocupación manifestada por vecinos de los barrios Estación Norte y Pompeya respecto a la falta de recolección los martes y viernes de los residuos recuperables, bolsa verde”.

Y se remarcó que “la política de separación en origen, implementada en Mar del Plata desde 2012 y relanzada en 2020 por el Ente Municipal de Servicios Urbanos tiene como objetivo fomentar la clasificación de residuos domiciliarios, reducir el impacto ambiental, promover la economía circular y mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos”.

“Esta iniciativa forma parte del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, logrando niveles variables y en crecimiento de adhesión en diferentes barrios. Sin embargo, vecinos de los barrios Estación Norte y Pompeya han manifestado que los martes y viernes no se recolecta los residuos y que han realizado reiteradamente reclamos a la línea 147, centro de atención telefónica gratuito del municipio para vecinos, por la falta o irregularidad del servicio, sin respuesta”, se añadió.

Para finalizar, los ediles consideraron que “resulta fundamental contar con información precisa y actualizada sobre el funcionamiento del servicio de recolección de bolsa verde a fin de evaluar su correcta implementación”.

