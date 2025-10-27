El bloque de concejales de Vamos Juntos presentó un proyecto de ordenanza para que se le otorgue el título de “Visitante Notable” de General Pueyrredon al doctor Giampiero Finocchiaro, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito educativo y cultural, y por su valiosa contribución al fortalecimiento de los vínculos entre Italia y Mar del Plata.

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se destacó “la labor educativa, cultural y diplomática desarrollada por el doctor Giampiero Finocchiaro, dirigente escolar y actual representante del Ministerio de Educación de Italia en el Consolato d’Italia en Buenos Aires”.

Además, se indicó que “Finocchiaro ha desarrollado una extensa trayectoria profesional en el ámbito educativo y cultural, desempeñándose desde 1986 en instituciones de relevancia internacional, como la Universidad de Palermo y diversos organismos del Ministerio de Educación de Italia”.

Ads

“Posee una sólida formación académica, con títulos en Filosofía, Etnomusicología y Antropología Cultural, además de múltiples publicaciones dedicadas a la educación, la cultura y las tradiciones populares italianas; y en su paso por Mar del Plata se ha destacado por su gestión estratégica orientada a fortalecer la enseñanza del idioma italiano en instituciones públicas, promoviendo así la difusión cultural y educativa de la lengua y tradiciones del pueblo italiano”, se añadió.

Puede interesarte

A su vez, se sostuvo que “bajo su impulso se concretaron proyectos educativos en escuelas públicas, entre ellas la EPB N° 12 Florisbelo Acosta, garantizando la continuidad del dictado del idioma italiano desde los primeros años de la educación primaria”.

Ads

“En su labor permitió la expansión del programa a otras instituciones y generó vínculos entre escuelas, asociaciones y organismos culturales, conformando una verdadera Red de colaboración educativa y cultural entre Argentina e Italia y su permanente compromiso con la promoción de la cultura italiana y su rol como formador de formadores lo convierten en un referente en el campo educativo, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos culturales entre ambos países”, se recalcó desde el oficialismo marplatense.

Para finalizar, se subrayó que “su trabajo en nuestra ciudad ha dejado una huella significativa en la comunidad educativa, favoreciendo la diversidad cultural, el intercambio académico y la valoración de la enseñanza de idiomas como puente entre pueblos”.