A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria solicitó declarar de interés la realización de la correcaminata por los 150 años de presencia de la misión salesiana de Don Bosco en Argentina, a realizarse el próximo domingo 30 de noviembre en la Plaza España.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se indicó que “este espacio urbano constituirá el punto de partida de un recorrido especial que se extenderá hasta Constitución y la costa, uniendo deporte, alegría y comunidad”.

Y se resaltó que “el evento, organizado por Don Bosco Mar del Plata, propone mucho más que caminar: habrá sorteos, premios, shows en vivo y actividades para toda la familia. Además, quienes no puedan sumarse a la caminata tendrán la posibilidad de disfrutar de una clase de zumba al aire libre, asegurando que nadie se quede afuera de la celebración”.

“Esta propuesta abierta se realiza con el objetivo de conmemorar la obra de Don Bosco en el país, compartiendo deporte, música y familia”, se subrayó.

Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Italia, en un pequeño caserío de Castelnuovo D’Asti, cerca de Turín, en el Piamonte, llamado popularmente “I Becchi”.

A los 9 años, Juan tuvo un sueño que fue un primer indicio de sus búsquedas vocacionales y del proyecto que Dios tenía para él y para millones de jóvenes de todo el mundo, y siendo seminarista en Chieri, municipio de la Provincia de Turín en Italia, tuvo la idea de formar la “Sociedad de la Alegría”, que reunía a jóvenes de la ciudad, haciendo una experiencia de la amistad compartida y ayudando a cumplir con el deber cotidiano y a mirar la vida desde la fe.

Durante junio de 1841, a los 26 años, fue ordenado sacerdote, y luego de un largo trabajo misional en sus propias tierras, el 18 de diciembre de 1859, a los 44 años y con la ayuda del Papa Pio IX, Don Bosco fundó la Congregación Salesiana.

Desde los talleres y las aulas de Valdocco, su obra se fue expandiendo, primero por el Piamonte, Italia, y luego a otros países de Europa: primero a Francia y luego a España e Inglaterra, para finalmente continuar hacia a América del Sur.

En el año 1872, con una joven apóstol, María Dominga Mazzarello, Don Bosco fundó el Instituto de la Hijas de María Auxiliadora, para realizar con las chicas el trabajo que estaba realizando con sus muchachos.

Desde el bloque de ediles kirchneristas se remarcó que “su obra llegó a la Argentina en 1875, de lo cual se cumplen 150 años, luego de que los primeros salesianos realizaran una expedición misionera en la Patagonia. En 1876, creó los Cooperadores Salesianos, personas laicas que, viviendo en sus familias, ejerciendo sus profesiones en la sociedad, deseaban trabajar en bien de los jóvenes, con el estilo y espíritu de Don Bosco”.

“Su tarea en la fe continuaría luego de abandonar el plano terrenal, lo que ocurriría un 31 de enero de 1888, ya que son miles de personas las que mantienen vivo su legado, en todas partes del mundo”, finalizaron los concejales K.