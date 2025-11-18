A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que lleve adelante la reparación y puesta en funcionamiento de los semáforos peatonales y vehiculares ubicados en la intersección de la avenida De los Trabajadores y Darregueyra en la zona sur marplatense.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se denunció que “la falta de funcionamiento, desde hace varios meses, de los semáforos peatonales y vehiculares ubicados en la intersección de la avenida De los Trabajadores y Darregueyra, en el sector de Punta Mogotes, en sentido norte-sur y viceversa”.

En ese sentido, se remarcó que “dicha intersección constituye un punto de alto tránsito vehicular como peatonal, especialmente en los horarios pico, donde numerosas personas cruzan la avenida para acceder a las paradas de transporte público”.

Y se alertó que “la ausencia de señalización luminosa representa un riesgo concreto para la seguridad de vecinos y turistas que transitan la zona, siendo habitual la dificultad para cruzar la avenida en momentos de intenso flujo vehicular”.

“Además, se trata de una de las bajadas públicas a los balnearios de Punta Mogotes, por lo cual el tránsito peatonal se incrementa considerablemente durante la temporada estival, aunque la necesidad de un semáforo operativo se mantiene durante todo el año”, se añadió.

Y se resaltó: “Garantizar el correcto funcionamiento de los semáforos en zonas de alta circulación constituye una responsabilidad indelegable del Estado municipal en materia de seguridad vial y prevención de accidentes”.