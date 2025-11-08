A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Departamento Ejecutivo local que lleve adelante el arreglo e instalación de las luminarias LED ubicadas sobre el Paseo Costanero Norte.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se indicó que “el Paseo Costanero Norte Intendente Ángel Roig es un circuito peatonal y de bicisendas desarrollado en el marco del Convenio de adhesión al Plan Argentina Hace, celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon”.

A su vez, se remarcó que “esta obra abarcó aproximadamente tres kilómetros de extensión junto con la puesta en valor del espacio público paralelo al Boulevard Marítimo. Esta extensión nace desde la rotonda del Boulevard Marítimo con la Avenida Constitución hasta la Avenida José Coelho de Meyrelles”.

“Asimismo esta obra contempló la instalación de nuevos atractivos para vecinos y turistas, mediante la ampliación de las áreas de circulación y mejora de accesos públicos a las playas. el valor inicial de para la adjudicación de este proyecto en el año 2022 fue de $191.000.000. Desde su inauguración en el año 2023 este ha sido un espacio de recreación y desarrollo de actividad deportiva para las y los vecinos del Partido de General Pueyrredon”, se puntualizó.

A continuación, los ediles K denunciaron que “quienes se acercan hasta el Paseo Costero Norte Intendente Ángel Roig en horas de la noche se encuentran con la problemática de no encontrar en funcionamiento los postes de iluminación LED que fueron instalados para este corredor. Esta situación deriva en un escenario de completa oscuridad a lo largo de este paseo”.

Y resaltaron: “Esto imposibilita el normal desarrollo de las actividades deportivas y recreativas de los vecinos que se acercan hasta este espacio. Incluso se expone a quienes circulan por este corredor a situaciones de delito. A menos de dos años de su inauguración resulta necesario garantizar el normal funcionamiento de las luminarias LED sobre el Paseo Costanero Norte Intendente Ángel Roig”.

“Al día de la fecha nos encontramos a pocos días del comienzo de la temporada turística de verano. Es necesario garantizar que este corredor recreativo pueda encontrarse en condiciones de transitabilidad las 24 horas del día”, reclamaron desde la oposición.