Luego de que la ex presidente Cristina Fernández publicara un extenso texto titulado “Es la economía bimonetaria, estúpido” en el que afirma, entre otros conceptos, que “hoy la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda”, comenzó entre la también ex vice y el presidente Javier Milei un duro contrapunto en la red social X.

Así, primero el mandatario le retrucó a Cristina que “los depósitos privados en dólares volvieron al nivel que tenían el día de la elección presidencial de 2019”, para luego subir la apuesta y decirle que “vos no entendés mucho de economía, te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico”.

A esto, la ex presidente respondió que “hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta”. A esto, Milei volvió a responder con munición gruesa: “No te pongas nerviosa, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada”.

Todo comenzó temprano en la mañana. A las 07:00, Cristina Fernández publicó el mencionado texto en sus redes sociales. Allí señaló que el modelo de Milei “ha resultado en una brutal caída de la actividad económica, y el país se ha vuelto más caro en dólares que muchos países desarrollados”.

La ex vicepresidenta de Alberto Fernández aseguró: “Es necesario abordar el verdadero problema de la economía argentina desde el rigor que impone la experiencia concreta frente a cualquier ejercicio teórico. Hoy la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda y los mercados lo saben”.

A eso de las 09:30, Milei le respondió con un breve posteo en X: “Los depósitos privados en dólares volvieron al nivel que tenían el día de la elección presidencial de 2019 (27-OCT-2019) por primera vez. Desde ese día, nunca habían llegado a los USD19.5bn que hay hoy”.

Pero al mediodía, el Presidente redobló la apuesta y escribió: “Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico”. E invitó a Cristina a “una clase ad honorem”.

“Si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19hs”. Milei se refirió así a que esta tarde pronunciará un discurso en Mendoza, en el tradicional encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La ex presidente no se quedó atrás y respondió en su habitual tono irónico: “Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea”. Y sentenció: “Cuando quieras -porque tiempo tenés… y lo dedicás a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito”.

Cristina finalizó su posteo enviando “saludos cordiales… A vos y a todas las ‘fuerzas del cielo’. Dios mío!”.

Y pasadas las dos de la tarde, Milei respondió: “No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase… A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada”.

Agregó: “Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo. CIAO !!!”.

