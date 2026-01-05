Ocho personas fueron detenidas por realizar picadas ilegales en el sector conocido como “La Olla“, de Pinamar, durante un operativo preventivo integral desplegado como parte del dispositivo de seguridad de la temporada de verano.

Ads

De acuerdo con la información, el episodio ocurrió en la zona de La Frontera, un área frecuentada por turistas y residentes donde, un grupo de conductores ejecutó “picadas de extremo a extremo”, circulando a alta velocidad y realizando maniobras que pusieron en riesgo tanto a los presentes como al personal de seguridad. Personal de la Jefatura de Policía Comunal de Pinamar encabezó el operativo, acompañado por efectivos de la DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), GPM, Infantería, Caballería y el área de Comunicaciones.

La intervención policial derivó en la aprehensión de ocho personas, que conducían distintos vehículos, entre camionetas y UTV, todos identificados como partícipes de las acciones peligrosas.

Ads

A su vez, las autoridades notificaron de lo sucedido al fiscal de turno, Sergio García, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N° 5 de Pinamar, quien dispuso la incautación de los rodados y la notificación de los aprehendidos conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Además, se inició la formación de actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la realización de pruebas de velocidad o maniobras peligrosas en la vía pública.

Las acciones de prevención en Pinamar se enmarcan dentro del Operativo “De Sol a Sol”, un despliegue que involucra a más de 20.000 policías, 200 patrulleros y 60 motos para tareas de prevención en los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. El dispositivo incluyó además 35 ambulancias, un helicóptero sanitario, 18 postas del programa “Marea Sanitaria” y refuerzos en hospitales y centros de salud, con el objetivo de asistir a quienes vacacionan en la región.

Ads

De qué se trata del Operativo “De Sol a Sol”

Al dar inicio al programa de seguridad en la ciudad de Mar Chiquita, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el titular de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el responsable de Transporte, Martín Marinucci, y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki. En este contexto, Alonso recalcó la importancia de contar con recursos, tecnología y personal capacitado para proteger a los turistas y residentes.

El Sistema de Atención al Turista (SAT) fue reforzado para responder a emergencias, mientras que la atención sanitaria en la Costa Atlántica sumó guardias, traumatología y recursos humanos. Kreplak puntualizó que se expandió la flota de ambulancias con la entrega de 11 unidades a municipios como Coronel Rosales, General Madariaga, Monte Hermoso, General Guido, General Lavalle, Pinamar y Magdalena.

En simultáneo, la Provincia anunció inversiones en obras viales, como la transformación en autovía del tramo Mar de Ajó – Pinamar de la ruta 11 y una nueva etapa del dragado del Río Salado, con financiamiento internacional. La temporada 2025/2026 contempla una infraestructura de seguridad y servicios inédita, con controles en rutas y asistencia en puntos estratégicos para quienes eligen vacacionar en la Costa Atlántica.

Ads

El despliegue de seguridad en La Frontera permitió disuadir conductas que generaban un peligro grave para la integridad física de quienes se encontraban en el lugar. La aprehensión de los conductores y la incautación de los vehículos constituyen una de las primeras intervenciones de la temporada bajo el refuerzo del operativo “De Sol a Sol”.

Las actuaciones judiciales seguirán su curso en la sede correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Unidad Fiscal de Pinamar. El cumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito y seguridad vial es uno de los ejes centrales del plan integral para la temporada de verano, en un contexto de alta afluencia turística y circulación vehicular en la región.

Puede interesarte

Fuente: Infobae