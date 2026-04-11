La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica destinada a unificar la información de beneficiarios, familias y espacios comunitarios vinculados a políticas sociales.

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El sistema permite concentrar en un solo lugar datos que antes estaban dispersos en distintas áreas y registros, lo que dificultaba el control y la planificación. Según explicaron desde la cartera, la iniciativa apunta a mejorar la transparencia, la trazabilidad y la eficiencia en la administración de los recursos.

Entre sus funciones, SISOC incorpora una “historia social digital” que reúne información en tiempo real sobre cada persona y su situación, además de cruzar datos con otros organismos del Estado para evitar duplicaciones o inconsistencias.

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La plataforma también incluye herramientas de análisis e inteligencia artificial para detectar posibles fraudes, emitir alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones en base a evidencia.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es dejar atrás un esquema fragmentado y avanzar hacia un modelo más integrado, con mayor control sobre los programas sociales y mejor articulación con provincias y municipios.

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En ese marco, el sistema busca no solo ordenar la información, sino también anticipar problemáticas y mejorar la implementación de las políticas públicas en todo el territorio.

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