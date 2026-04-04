La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de conocer que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, en el marco de una polémica por este tipo de préstamos.

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Según trascendió, la decisión fue tomada de manera preventiva, ya que si bien desde la cartera no cuestionaron el acceso al crédito, consideraron que la situación no se ajusta al “perfil bajo” que la ministra busca para su equipo.

En los últimos días se conoció que integrantes del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, lo que motivó un pedido de informes por parte de la oposición para conocer detalles de la operatoria.

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Desde la entidad bancaria aseguraron que no hubo irregularidades en la asignación de los préstamos. “No hay excepciones. El que califica, accede”, señalaron fuentes del banco.

Por su parte, desde el oficialismo rechazaron las críticas y minimizaron la controversia. “En cualquier país la gente saca créditos”, argumentaron, al tiempo que desestimaron denuncias por presuntas irregularidades.

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De acuerdo con la normativa del Banco Nación, los créditos hipotecarios para el sector público pueden ser solicitados por trabajadores en relación de dependencia, empleados de empresas con participación estatal mayoritaria y personal del Grupo YPF que perciba sus haberes a través de la entidad.

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Asimismo, se establece que la edad límite para la cancelación de los préstamos es de 85 años inclusive. En todos los casos se permite hasta dos titulares y hasta dos codeudores, quienes deben ser familiares directos y cumplir con los requisitos exigidos.

Fuente: con información de TN