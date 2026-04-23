El encuentro, que había sido postergado en marzo por razones de seguridad, se concretará finalmente en territorio venezolano y marcará un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países.

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Según adelantó el propio mandatario colombiano, uno de los ejes principales será la crisis en la región del Catatumbo, una zona estratégica afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico. En ese sentido, Petro buscará avanzar en un plan conjunto con las fuerzas de seguridad venezolanas y fortalecer la cooperación en inteligencia para evitar impactos sobre la población civil.

Además de la seguridad, la agenda incluirá temas energéticos y comerciales. Colombia evalúa la posibilidad de reactivar proyectos conjuntos, como el suministro de gas venezolano y la infraestructura energética compartida, en un contexto de reconfiguración regional tras los cambios políticos ocurridos en Venezuela en los últimos meses.

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El viaje se produce en un escenario político complejo. Rodríguez asumió la presidencia interina en enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro en una operación internacional, lo que abrió una etapa de incertidumbre institucional en el país.

A pesar de las tensiones previas y de las críticas internas en Colombia, Petro ha sostenido una estrategia de diálogo con Caracas, con el objetivo de incidir en la estabilidad regional y promover una eventual salida política a la crisis venezolana.

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El encuentro se da en la recta final del mandato del presidente colombiano, lo que añade presión sobre los resultados concretos que puedan surgir de la reunión, especialmente en materia de seguridad y cooperación bilateral.