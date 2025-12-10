Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual diputado de La Libertad Avanza, salió al cruce de las críticas por la compra de los aviones F-16 y sostuvo que quienes objetan la operación “ahora se transformaron en sommeliers de aviones caza”. El comentario se dio luego del bautismo aéreo que las seis aeronaves realizaron sobre la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana.

Petri afirmó que la adquisición representa, al sostener que implica un salto tecnológico de tres décadas “la compra militar más importante de los últimos cuarenta años” para las Fuerzas Armadas y otorga “disuasión efectiva, no de cotillón”. Además, recordó que Argentina había desprogramado sus Mirage en 2015 y que desde entonces no contaba con ningún avión supersónico operativo.

Las críticas surgieron luego del comentario del diplomático Héctor Rogelio Torres, quien lamentó en redes sociales la compra al señalar que Dinamarca reemplaza sus F-16 por F-35. El canciller Pablo Quirno fue el primero en responderle y el propio Petri reforzó la defensa oficial, asegurando que el kirchnerismo “desfinanció y destrató” a las Fuerzas Armadas y que “nunca concretó compras relevantes”.

El ex funcionario también destacó la emoción de oficiales en actividad, retirados y veteranos de Malvinas durante la presentación, y recordó el reconocimiento de pilotos históricos como Ernesto Ureta, quien participó del ataque al portaaviones Invencible en 1982. “Los F-16 están modernizados y en servicio en más de 26 países; no hay discusión posible”, afirmó.

Según Petri, la incorporación de los F-16 permitirá mejorar la vigilancia del espacio aéreo y acompañar otras inversiones en defensa, como los vehículos Striker para el Ejército o los P-3 Orion destinados al control del Atlántico Sur. Aclaró, además, que no existe intención ofensiva y que el objetivo “es proteger a los argentinos y los recursos nacionales”.

El inicio formal de las operaciones con los F-16 está previsto para enero de 2026 y la entrega del resto del lote se completará de manera escalonada hasta 2028. Petri insistió en que los aviones adquiridos tienen 25 años de operatividad garantizada y que su modernización permite compararlos con los modelos más utilizados del mundo.

Fuente: Infobae