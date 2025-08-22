El Gobierno pasó a disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, INASE e INV. La decisión se da luego de que el Senado rechazó los decretos delegados que ordenaban la disolución y reforma de esos y otros organismos estatales.

Ads

La medida fue oficializada este viernes con la publicación de la resolución 1240, que contiene tres anexos en el Boletín Oficial. Afecta al personal de planta permanente “con estabilidad adquirida”.

Desde el Ejecutivo justificaron las desvinculaciones por la transformación del INTA; la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En total, las autoridades desafectarán a 343 empleados.

Ads

“Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex INASE, del INV, e INTA, desde el dictado de la presente medida”, aclara la normativa.

Ads

Pese al rechazo del Senado, el Gobierno desafectó a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV (Foto: Secretaría de Agricultura)

La resolución del Ministerio de Economía rige desde este viernes 22 de agosto. Así, más de 300 trabajadores de los tres organismos estatales quedarán “en situación de disponibilidad”.

El rechazo del Senado a la reforma del INTA y del INTI: qué dice el decreto

Con una amplia mayoría, el Senado rechazó cinco decretos (462, 345, 351, 340 y 461) que Javier Milei lanzó con las facultades delegadas y que introducían reformas estructurales en organismos estatales.

Ads

El decreto 462/2025 convirtió al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en unidades organizativas dependientes de la Secretaría de Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente.

Así, el INV debe centrarse en el control técnico final de la cadena vitivinícola y el INTI buscará unificar las políticas de desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica.

Mientras el INTA deja de ser un organismo descentralizado y autárquico para pasar a depender directamente de la Agricultura como ente “desconcentrado”.

“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, justificaron desde el Gobierno.

Puede interesarte

Fuente: TN