Foto: TN

La crisis en la Policía de Santa Fe sumó este miércoles un nuevo capítulo. Aunque el Gobierno provincial anunció una recomposición salarial para los efectivos, un sector de los uniformados que protesta frente a la Jefatura de Rosario rechazó la propuesta y ratificó la medida de fuerza: “No vamos a salir a patrullar”.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que los sueldos de la fuerza estarán por encima de la paritaria estatal y atribuyó el conflicto a una “situación de estrés” por la alta carga horaria. Sin embargo, los manifestantes consideran que el anuncio no alcanza y condicionaron el regreso a las calles a tres puntos concretos: que se levanten “en su totalidad” las sanciones a los 20 policías pasados a disponibilidad, que se firme el decreto con el aumento y recién entonces evaluar la suspensión de la protesta.

“Primero queremos que se levanten las sanciones a los compañeros. Después, que se firme el decreto. El tercer paso será levantar la manifestación”, afirmó uno de los efectivos apostados frente al edificio de la Unidad Regional II. Otro reclamo que se repite entre los manifestantes es la exigencia de una reunión directa con el gobernador Maximiliano Pullaro: “No somos números, somos personas y tenemos familias”.

En paralelo, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, instó a los agentes a reincorporarse de inmediato al servicio: “Que tomen el arma y el chaleco y se reintegren”. También ratificó las medidas disciplinarias contra los efectivos denunciados por presunto abandono del servicio e incitación a la violencia, en una causa que ya es investigada por el Ministerio Público de la Acusación.

Mientras continúan los “sirenazos” y la concentración frente a la Jefatura, la tensión se mantiene en Rosario. Los policías aseguran que, si no hay una solución integral que incluya la situación de los sancionados, la protesta seguirá y los móviles no volverán a patrullar con normalidad. El conflicto, que ya lleva más de una semana, pone a prueba la capacidad de negociación del Gobierno provincial en un área clave como la seguridad pública.

Fuente: TN