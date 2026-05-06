La Municipalidad informó que no se suspenderán las clases este jueves en todo el distrito, luego de una reunión del Comité de Contingencia realizada en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde se evaluaron los últimos partes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Según detallaron desde el municipio, las tormentas de variada intensidad continuarán desarrollándose durante las próximas horas, aunque se prevé que comiencen a disminuir después de la medianoche, especialmente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

En función de esos informes, las autoridades decidieron mantener el normal dictado de clases en General Pueyrredon, aunque aclararon que el monitoreo de la situación meteorológica continuará durante las próximas horas.

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Además, el municipio difundió una serie de recomendaciones preventivas para la población. Solicitaron salir con tiempo de antelación en caso de tener que circular por la vía pública, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante cualquier emergencia, recordaron que se debe llamar a Defensa Civil al 103 o al SAME al 107.

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