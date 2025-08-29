Pese a las declaraciones de Javier Milei, el Gobierno asegura que no prepara por el momento una denuncia contra Diego Spagnuolo luego de la filtración de grabaciones en las que habla de un presunto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió”, había dicho el Presidente durante una caravana por Lomas de Zamora que terminó en incidentes.

Ads

En los distintos sectores de la Casa Rosada relativizan las palabras del jefe de Estado y sostienen que no se refirió a una denuncia directa, aunque reconocen que forma parte de las opciones que tienen en carpeta. “No quiso decir que lo iba a denunciar. Hay distintas formas de llevar a alguien a la Justicia. No hay ninguna denuncia preparada y por el momento no se va a hacer”, aseguran.

En Balcarce 50 manifiestan que en realidad Milei hizo referencia a la colaboración del Estado en la presentación de documentación para la investigación judicial que está realizando el fiscal Franco Picardi. Además, enviarán los informes de la auditoría del organismo que lleva a cabo el interventor Alberto Vilches.

Ads

Se trata de la revisión de todos los contratos de la agencia junto con las compras y contrataciones a través de vías de excepción. Lo mismo aplica para la firma de procesos internos, revisiones técnicas, valuaciones de productos y la ejecución de adquisición de materiales. “Si alguien estuvo relacionado de forma directa o indirecta con irregularidades, lo vamos a echar”, manifiestan.

Ads

Diego Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei, Martín Menem y Romina Diez en una foto previa a que estallara el escándalo de las coimas (Foto: captura de X /@dspagnuolo_ok).

El Gobierno rechaza las acusaciones de Spagnuolo contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sostiene en el cargo al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, junto a su entorno. “Mientras no aparezca nada contundente, Lule no se va a ir. Como aplica con cualquier funcionario”, expresan en Nación.

Es por eso que el Ejecutivo prepara la defensa del armador nacional de La Libertad Avanza, aunque no esté incluido en la denuncia de forma directa y espera que aparezcan archivos que ratifiquen que visitó el country Nordelta en reiteradas ocasiones. Este sostuvo ante su círculo íntimo que se trató de encuentros con su hermano y “una persona muy cercana”.

Ads

En la Casa Rosada niegan que el subsecretario haya manejado un auto de lujo a nombre de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker por el barrio. Se trata de los empresarios de la droguería Suizo Argentina sospechados de pagar retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Rechazan también las versiones sobre contactos con su extitular a través del abogado Santiago Viola.

La única definición de la mesa política de Balcarce 50 fue impulsar cambios en el sistema de compras de la agencia para quitarle la autarquía administrativa, financiera y económica al organismo. Los equipos técnicos del oficialismo están trabajando en un decreto que centralice la estructura y la transfiera a la estructura del Ministerio de Salud, que preside Mario Lugones.

Puede interesarte

Fuente: TN