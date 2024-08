Volvió una de las ofertas más esperadas por los amantes del turismo, comenzó el Travel Sale con descuentos de hasta un 60% y las tan ansiadas cuotas sin interés, una opción que permite viajar entre tanto caos económico.

Si bien el contexto inflacionario golpeó fuertemente los bolsillos, la vuelta de las cuotas abre una puerta de oportunidades muy importantes para aprovechar tanto en vuelos como hoteleras y en excursiones. Esto generó grandes expectativas en el sector de ventas turísticas local, sin embargo, pese a haber comenzado hace más de 24 horas, su impacto aún no se hace notar.

Sobre esto, El Marplatense recorrió agencias de viajes ubicadas en el centro de la ciudad y dialogó con trabajadores del sector para saber cómo se encuentran frente a esta nueva edición de promociones.

"Por ahora, nosotros no vemos reflejada la demanda con estas ofertas, pero veremos con el pasar de los días pero no creo que veamos movimiento reflejado a nivel agencias. Para mi esto se mueve más en la venta online o de algunos operadores grandes de Buenos Aires. En Mar del Plata, no se estila", indicó Sebastián, empleado de un comercio dedicado al turismo.

"Capaz que las promociones son directas entre los micros o los hoteleros porque a nosotros no nos llegó esa información de descuentos operativos o de alguno especial contratando a través nuestro. Tanto a nivel nacional como al exterior, estamos trabajando de forma normal. Esto no nos influyó en nada por ahora", dijo.

A esto, Walter, también vendedor en una agencia de viajes céntrica, expresó: "No notamos más movimiento de lo habitual, está igual que siempre. Si se nota que empieza a repuntar lo internacional, que es lo que la gente quiere aprovechar pero no es por el Travel Sale sino porque el dólar está estable".

Con respecto a la financiación sin interés, el referente afirmó que "la gente paga mucho en cuotas pero porque compran mucho por plataformas digítales y ese es el único modo de abonar. Por eso estas promociones son para ellos y no nos impactan mucho a nosotros. En cambio, lo presencial es donde la persona puede conversar con el vendedor sobre lugares, hoteles, tarifas, es más fácil".