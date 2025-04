Evo Morales insistió este sábado en que será uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia en las elecciones del próximo 17 de agosto, aunque aún no ha anunciado con qué partido lo hará.

El ex cocalero supo ser el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) durante décadas pero, ante los recientes cruces con Luis Arce, fue despojado de su cargo. En consecuencia, semanas atrás, informó que buscaría hacerse nuevamente con el máximo cargo ejecutivo del país bajo el manto del Frente para la Victoria (FPV), aunque poco después rompió relaciones con ellos y quedó nuevamente a la búsqueda de una agrupación que acompañe su deseo anticonstitucional de volver a la presidencia.

No obstante esta situación y en un intento por llevar tranquilidad a sus seguidores, Morales dijo que hay unos “cuatro partidos” que se han acercado a él para ofrecerle sus siglas.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones este año. Por eso nos tienen tanto miedo, tanta bronca, tantas difamaciones (...) Unidos somos invencibles; movilizados, inalcanzables”, dijo el cocalero durante un acto en Entre Ríos, región central de Cochabamba, al que asistieron cientos de sus simpatizantes.

“Por razones de seguridad no quiero comentarles la sigla (con la que me postularé), pero está garantizada” y, con ella, la “defensa de la revolución democrática cultural”, sumó Morales, que confió en que “la derecha no volverá”.

Pese a su optimismo y a que sus militantes apoyen con total fidelidad su candidatura, lo cierto es que dentro de los movimientos sociales hay un ala que ve como posible candidato presidencial al actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también cercano a Entre Ríos.

Morales ha desestimado estos rumores y, por el contrario, recordó que sus seguidores lo proclamaron como “el único” candidato de su sector durante el congreso nacional de su agrupación “Evo Pueblo” del pasado 31 de marzo aunque, de todas formas, esta sería solo uno de los tantos obstáculos en su voluntad, dado que la Justicia electoral y la Constitución de Bolivia ya confirmaron que no está en condiciones de competir por un nuevo mandato.

Evo Morales, está inhabilitado para ser candidato presidencial en las elecciones de 2025 debido a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitido en diciembre de 2023, que establece que la reelección indefinida no es un derecho humano y, por lo tanto, no puede ser invocada para justificar nuevas postulaciones presidenciales consecutivas.

Pese a sus cuestionamientos, la sentencia fue ratificada en noviembre de 2024, insistiendo así en que “ninguna autoridad electa que hubiera superado dos candidaturas anteriores (como es el caso del cocalero) podrá ser candidato y, menos, ejercer cargos”.

Mientras Morales sigue diseñando su estrategia, la víspera, el opositor Samuel Doria Medina inscribió la alianza Unidad, que agrupa a tres partidos políticos y 15 organizaciones ciudadanas, y será la que respalde su candidatura presidencial.

“Hemos entrado en esta carrera para ganar y para darle al país lo que más necesita, que es el cambio. Habrá un gobierno que cuide a todos los bolivianos, donde haya oportunidades, apoyo a los emprendedores, donde no haya presos políticos y donde se cuide al medio ambiente”, dijo a las afueras de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, en un intento por transmitir su compromiso por dar respuestas a “las demandas del público”.

Unidad integra a Doria Medina, al ex presidente Carlos Mesa y al gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aunque ya no al ex mandatario Jorge Tuto Quiroga, quien rompió con el bloque disidente días atrás.

En su lugar, optó por presentar su candidatura independiente, por medio de la alianza Libre.

En tanto, el Movimiento al Socialismo también sigue con sus preparativos de cara a las fechas límites previstas en el cronograma electoral. Se espera que el próximo 3 de mayo dé a conocer el nombre de su candidato que, con altas posibilidades, será Arce.

