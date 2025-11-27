La Justicia de Perú condenó este miércoles al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho, en el marco de una causa que investiga supuestos pagos entregados por empresarios a cambio de beneficios en obras públicas.

Según el expediente judicial, los hechos se remontan a su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, cuando, de acuerdo con la acusación fiscal, Vizcarra habría recibido dinero de contratistas para favorecerlos en licitaciones. La causa lo acompañó durante su posterior ascenso político y derivó en su destitución presidencial en noviembre de 2020, tras ser vacado por el Congreso antes del inicio del juicio.

Durante el proceso, Vizcarra sostuvo su inocencia y cuestionó la solidez de los testimonios en su contra. “Empresarios privados han dado declaraciones que no han podido corroborar durante el juicio. No hay justificación para una sentencia condenatoria”, afirmó días atrás al finalizar una de las audiencias.

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos. El exmandatario podría ser trasladado nuevamente al penal de Barbadillo, donde ya estuvo detenido con prisión preventiva en agosto. Ese establecimiento alberga o albergó a otros expresidentes involucrados en causas penales, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.

Vizcarra, que había resultado electo congresista en los últimos comicios, tampoco pudo asumir la banca debido a su inhabilitación por el Parlamento por el caso “Vacunagate”. Su lugar fue ocupado por José Jerí, quien posteriormente ascendió a la presidencia del Congreso y, tras la destitución de Dina Boluarte, asumió la Presidencia de la República.

En las afueras de la audiencia estuvo presente Mario Vizcarra, hermano del exmandatario y aspirante presidencial para 2026. Si bien inicialmente había dicho que indultaría a su hermano si llegara al poder, luego aclaró que no intervendría de manera directa y que cualquier decisión recaería en una comisión especializada.

Con esta condena, Vizcarra se suma a una extensa lista de exjefes de Estado peruanos procesados o sentenciados en las últimas dos décadas por delitos vinculados a la corrupción.

Desde 2018, Perú ha atravesado un ciclo de fuerte inestabilidad institucional, con siete presidentes en siete años, y con causas que involucraron a figuras como Toledo, Humala, Castillo, Fujimori, Alan García, quien se quitó la vida en 2019 cuando iba a ser detenido, y Pedro Pablo Kuczynski, hoy a la espera de juicio oral por presunto lavado de dinero.

Fuente: CNN