A solo dos meses de las elecciones presidenciales del 12 de abril, la acusación por presunto tráfico de influencias amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de inestabilidad en el país andino.

De prosperar la destitución, sería el octavo cambio presidencial en menos de una década, una secuencia que comenzó tras la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y continuó con la salida de Dina Boluarte. Jerí había asumido de manera interina el 10 de octubre pasado y debía entregar el poder el 28 de julio.

La Fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias. Según trascendió, habría mantenido reuniones reservadas con empresarios chinos contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial. Uno de esos encuentros, ocurrido el 26 de diciembre en un restaurante de Lima, quedó registrado por cámaras de seguridad.

A esto se suman cuestionamientos por el uso de instalaciones oficiales para actividades privadas y por supuestas designaciones en el Estado vinculadas a personas de su entorno.El mandatario negó todas las acusaciones .

Su figura arrastra además un fuerte desgaste público. Encuestas recientes lo ubican con niveles muy bajos de aprobación en un contexto de crisis política permanente.

La votación también expone una disputa dentro del bloque conservador que domina el Congreso. Por un lado, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, busca despegarse del presidente interino en plena campaña electoral. Por el otro, Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, la bancada más numerosa, mantienen un respaldo más ambiguo.

El procedimiento no es menor: si se avanza con una vacancia presidencial se necesitarán dos tercios de los votos; si se opta por una censura, alcanzará con mayoría simple. La diferencia técnica podría definir el futuro inmediato del mandatario.

En caso de destitución o renuncia, el Congreso deberá acordar quién asume la transición hasta julio. El nombre que más circula es el de Maricarmen Alva, expresidenta del Parlamento y figura asociada a la oposición a Castillo. Su eventual designación podría generar resistencia en sectores progresistas.

La definición llega en plena recta final hacia las urnas. Más que una discusión jurídica, analistas locales la describen como una jugada de cálculo electoral. En un escenario fragmentado y con fuerte descrédito institucional, el futuro inmediato de Perú vuelve a depender de una votación parlamentaria.

Fuente: TN