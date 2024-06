Una de las crudas realidades que cada vez se ve más presente en Mar del Plata es el incremento de personas viviendo en situación de calle, durmiendo en el ingreso de bancos en busca de refugiarse de la intemperie, en refugios en estaciones de servicio, halls de edificios o sobre la vereda o banco de una plaza.

La cuestión económica y el grave contexto inflacionario fueron dos factores claves para que la situación empeore; sin embargo, especialistas dedicados a la asistencia indicaron que en las calles marplatenses hay mucha gente no oriunda de la ciudad que vino a trabajar de temporada y pese a tener distintas complicaciones, optaron por no volver a sus lugares de destino, quedarse y dormir en la calle.

Con respecto a cómo se está abordando la problemática, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y dijo: "Nosotros permanentemente trabajamos en lo que tiene que ver con la asistencia crítica que lleva adelante la contención de personas en situación de calle. Todo el año, de domingo a domingo, atendemos en diferentes horarios y motivos, por reclamos de vecinos a través del 147, llamando a la misma Secretaría o en los paradores donde pernoctan quienes aceptan ser contenidos por el Municipio".

"Por supuesto que tomando en cuenta el clima de Mar del Plata, desde el 1 de junio y hasta mediados de septiembre, se incorpora el operativo frío. Se trabaja de domingo a domingo también y 24 horas. Ahí están presentes trabajadores sociales, operadores, psicólogos y se hace un labor en conjunto con varias áreas de la sociedad marplatense y ONGs o también oficios judiciales, dado que trabajamos en base a la Ley de Salud Mental", agregó.

"Se trabaja con la voluntad de la persona, esto quiere decir que no se puede trasladar a nadie si él mismo no acepta. Se intenta que entienda que es necesario que por su situación personal, tiene que estar al resguardo, sobre todo por el clima que tenemos, siendo que anuncian para el restante de la semana, temperaturas muy rigurosas", sumó.

"Tenemos trabajo realizado con una población que vive en situación de calle, no en una pensión o tener un ingreso por más mínimo que sea, que permita alquilar algo. Sino depender lisa y llanamente del Estado Municipal, ser atendido en los módulos, ir al parador. Además de las personas con las que trabajamos todo el año, hay muchas que se suman para este operativo frío que no son locales sino turistas que vinieron a Mar del Plata para trabajar pero que terminada la temporada, tienen problemas. Esas personas en vez de irse a su lugar de origen, buscan quedarse acá pero terminan viviendo en la calle", explicó.

Asimismo, Baragiola adhirió que "por esta razón es que el número de personas que duermen en la vía pública siempre varía y sobre todo también tiene que ver con la situación económica que se vive en el país, que recrudece la cuestión social. Venimos de una gran inflación del 2023 y eso profundiza los problemas sociales. La cantidad siempre varía o se mantiene o se incrementa, nunca baja".

"Hoy hay más de 50 personas que cada noche asisten al parador. Pero también trabajamos con personas mayores, con mujeres que no tienen donde estar con sus hijos, con los jóvenes y la infancia. Lo que si puedo asegurar es que no tenemos ni familias ni mujeres con chicos durmiendo en la vía pública y eso es importante. Lo que si hay es varones jóvenes y adultos. Los mayores de 60 son tratados de forma particular porque en muchos casos terminan alojados en el hogar de ancianos, la Residencia Eva Perón", cerró la funcionaria.