Para continuar accediendo al beneficio en el transporte público durante 2026 las personas con discapacidad deben validar su tarjeta SUBE. La actualización puede hacerse en cualquier Terminal Automática SUBE del distrito, sin necesidad de concurrir a una dependencia específica.

Ads

Desde el Ejecutivo local aclararon que no es obligatorio acercarse a la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, ubicada en Pescadores 456. El trámite puede realizarse en cualquiera de los más de 40 dispositivos instalados en distintos puntos del Partido, simplemente apoyando la tarjeta en el lector hasta que el equipo indique que la validación fue exitosa.

Muchas de estas terminales se encuentran en edificios municipales y espacios de alta concurrencia, como delegaciones, polideportivos, Centros de Atención Primaria de la Salud, el Palacio Municipal y la Estación Ferroautomotora, entre otros puntos estratégicos de la ciudad.

Ads

Puede interesarte

Además, la validación también puede realizarse desde teléfonos celulares con sistema Android 6 o superior y tecnología NFC, mediante la aplicación SUBE. En ese caso, se debe ingresar a la app, seleccionar “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del dispositivo hasta que aparezca el mensaje de confirmación.

Otra alternativa disponible es el validador a bordo de los colectivos. Para ello, el usuario debe informar al chofer que tiene una actualización pendiente y acercar la tarjeta al lector hasta que la pantalla indique que el proceso se completó correctamente.

Ads

Desde el Municipio recordaron que esta validación responde a un requerimiento técnico del sistema SUBE a nivel nacional y es indispensable para evitar inconvenientes al momento de utilizar el beneficio. El listado completo de terminales de autoservicio puede consultarse en el sitio oficial del Municipio.