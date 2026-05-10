Luego del intenso temporal que afectó a Mar del Plata durante las últimas horas, el Municipio continúa este domingo con distintos operativos sobre la costa para atender las secuelas que dejó el fenómeno, especialmente por el avance del mar y el fuerte oleaje.

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“El resto de la ciudad está tranquila, pero la costa sigue complicada con el oleaje”, señaló este domingo por la mañana Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, en diálogo con El Marplatense.

Según explicó el funcionario, el fenómeno marítimo se mantuvo con intensidad hasta cerca de las 6 de la mañana y obligó a sostener tareas preventivas y operativos sobre la franja costera.

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“Seguimos trabajando en el Paseo Dávila para restablecer el tránsito”, agregó Rodríguez respecto a uno de los puntos más afectados tras el temporal y el impacto del ciclogénesis que golpeó a la ciudad durante las últimas horas.

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Si bien las condiciones climáticas mejoraron y el Servicio Meteorológico Nacional levantó el alerta amarillo, desde el Municipio continúan con el monitoreo y las tareas de asistencia en distintos sectores afectados por caída de árboles, postes y cables.

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Durante la jornada del sábado también se registraron inconvenientes en semáforos, cortes de energía y restricciones preventivas en parte de la costa debido al fuerte viento y el avance del mar sobre la calzada.