Un violento episodio se registró este lunes al mediodía en el barrio Bosque Grande, donde un sospechoso terminó con dos impactos de bala —en el brazo y la mano— luego de enfrentarse con efectivos policiales. Según las primeras informaciones, se encuentra fuera de peligro.

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La secuencia comenzó con el robo de un Chevrolet Onix en la zona de De acuerdo a lo reconstruido, dos delincuentes participaron del hecho: uno escapó en moto y el otro a bordo del vehículo sustraído, lo que dio inicio a una persecución.

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El seguimiento policial se extendió hasta las inmediaciones de Fortunato de la Plaza y Martínez de Hoz, donde el conductor del auto robado chocó contra un patrullero en su intento de huida. Tras el impacto, abandonó el vehículo y trató de ocultarse en un descampado, para luego continuar la fuga a pie por varias cuadras.

En ese contexto se produjo un intercambio de disparos que terminó con el sospechoso reducido y herido. Fuentes policiales indicaron que no hubo efectivos lesionados durante el procedimiento.

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El hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde permanece en observación, aunque sin riesgo de vida.

En el lugar trabajaron varios móviles policiales y se secuestraron distintos elementos, entre ellos dinero en efectivo, prendas de vestir y un arma de fuego calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada durante el hecho.

Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que generó momentos de tensión. Algunos señalaron que este tipo de situaciones ya no sorprenden en la zona, reflejando la preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad.