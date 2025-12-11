Un hombre de 30 años fue detenido luego de una persecución policial que comenzó en la intersección de Avenida Colón y Arturo Alió, y que finalizó en Garay y Grecia. El sujeto intentó escapar a bordo de una moto y terminó arrojando un arma y varios teléfonos celulares antes de ser reducido por el personal policial.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, junto con personal de la FBA, realizaban tareas de prevención cuando observaron a un motociclista que circulaba a gran velocidad y cruzaba varios semáforos en rojo sobre una Gilera 250 cc. Ante esta maniobra peligrosa, los agentes iniciaron una persecución.

La fuga terminó en Garay y Grecia, donde el conductor abandonó el rodado e intentó escapar a pie. En ese trayecto, descartó una pistola Bersa Thunder Pro con cargador y 13 municiones, además de cinco teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados a pocos metros del lugar de la aprehensión.

Ads

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, avaló el procedimiento y dispuso la formación de causa por portación ilegal de arma de guerra. Además, ordenó el secuestro del motovehículo por infracciones de tránsito y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Puede interesarte

Ads