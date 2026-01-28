Un operativo policial culminó con la aprehensión de dos hombres de 20 años acusados del delito de encubrimiento, luego de una persecución que se inició en la vía pública y finalizó en una vivienda ubicada sobre Mario Bravo al 7600.

Ads

El hecho se registró pasadas las 22.30, cuando personal del Comando de Patrullas advirtió la circulación de un motovehículo KTM Duke 390, de color naranja y negro, sin chapa patente y con dos ocupantes sin casco, en la intersección de Sicilia (ex 49) y Pehuajó. Al intentar identificarlos, los motociclistas se dieron a la fuga, dando inicio a una persecución.

Durante la huida, los sospechosos intentaron atravesar una plaza ubicada en Benito Lynch y Pehuajó, pero tras una mala maniobra perdieron el control del rodado, lo abandonaron y continuaron la fuga a pie. Finalmente, fueron interceptados por la policía cuando se encontraban ocultos en el patio de una vivienda de Mario Bravo al 7600.

Ads

Al verificar los datos del motovehículo, se constató que la KTM Duke tenía pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría Séptima, con denuncia realizada el 27 de enero de 2026.

Los dos imputados, ambos residentes de la ciudad, quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Leandro Arévalo, quien ordenó la notificación de la formación de causa por encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ads

Puede interesarte