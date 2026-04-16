Dos hombres de 29 y 26 años fueron aprehendidos este miércoles en Mar del Plata en el marco de una causa por encubrimiento agravado y averiguación de ilícito, luego de una persecución policial que terminó con el secuestro de un auto robado.

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El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas, con intervención de la comisaría decimotercera. Todo comenzó en la zona de Guardia Costa Islas Malvinas y Bahía Samborombón, donde los efectivos advirtieron la presencia de un Volkswagen Polo que se daba a la fuga.

A partir de esa situación se inició una persecución que finalizó en avenida Jorge Newbery y calle 29, cuando los ocupantes del vehículo colisionaron contra un paredón.

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Tras identificar a los sospechosos, los policías constataron mediante una consulta informática que el rodado tenía pedido de secuestro activo por hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública, en una causa con intervención de la UFI ODCPA.

Además del auto, en el interior del Volkswagen Polo fueron secuestradas dos ruedas de auxilio, varios destornilladores y una navaja tipo martillo, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

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La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, que dispuso las actuaciones de rigor y el traslado de los imputados a primera hora a sede fiscal. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.