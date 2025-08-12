Personal del Comando de Patrullas detuvo a un adolescente de 16 años acusado de intentar robar una motocicleta en la intersección de Avenida Colón y calle Salta, pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un joven de 20 años, sorprendió al menor sustrayendo su moto marca Bajaj Rouser, que se encontraba estacionada en la vía pública. El sospechoso emprendió la fuga, pero abandonó el rodado a pocos metros, siendo interceptado por los efectivos en Salta, entre Brown y Falucho.

En poder del aprehendido se secuestró una “yuga” metálica, herramienta comúnmente utilizada para forzar encendidos, mientras que la motocicleta presentaba daños en el tambor de arranque.

Por disposición del fiscal Carlos Russo, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el menor fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión.

