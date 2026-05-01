Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 3ra. junto al Comando de Patrullas. Todo comenzó durante una recorrida preventiva en la intersección de avenida Mario Bravo y Vergara, cuando el personal intentó identificar a los ocupantes de un motovehículo. Lejos de detenerse, los sujetos emprendieron la fuga a alta velocidad, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

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La persecución avanzó por distintas arterias hasta llegar a inmediaciones de Guanahani al 2700, en cercanías del antiguo predio de Club Atlético Aldosivi. En ese sector, los ocupantes del rodado perdieron el control de la moto, lo que provocó la detención de uno de ellos en el lugar.

El conductor, en tanto, continuó la huida a pie, pero en su intento de escape cayó en una cantera desde una altura considerable. Personal especializado intervino rápidamente para rescatarlo y posteriormente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos. De acuerdo al parte médico, el hombre se encontraba consciente, fuera de peligro y presentaba una lesión en una de sus piernas.

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Durante el operativo, los efectivos procedieron además al secuestro del motovehículo en el que circulaban, el cual no contaba con la documentación correspondiente. El vehículo fue remitido al playón municipal.

En la causa tomó intervención el Juzgado Correccional N° 2 junto con el Juzgado de Faltas en turno, disponiéndose la formación de actuaciones por infracción a la normativa vigente. Ambos aprehendidos recuperaron la libertad bajo caución juratoria.

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