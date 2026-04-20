Un hombre de 28 años fue detenido en Mar del Plata luego de protagonizar una persecución y resistirse a un procedimiento policial en la vía pública. El hecho ocurrió en la zona de Ayolas y Canosa, donde personal del Comando de Patrullas interceptó una camioneta Chevrolet Tracker durante una recorrida preventiva.

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Al momento de ser identificado, el conductor descendió del vehículo y emprendió la fuga a pie, siendo perseguido por los efectivos durante unos 100 metros. En su intento de escape, ingresó a distintas viviendas de la zona hasta que finalmente fue alcanzado en inmediaciones de Canosa y Hernandarias.

Al ser reducido, el hombre opuso resistencia y agredió a los policías: uno de los efectivos recibió una mordedura en el brazo, mientras que una oficial sufrió un golpe de puño que le provocó un corte en el labio superior. Ambos fueron asistidos posteriormente en la Clínica 25 de Mayo, donde se constató que presentaban lesiones leves.

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Tras la aprehensión, se confirmó que el sujeto tenía un pedido de captura activo desde enero de este año. Además, el vehículo fue secuestrado y trasladado al playón municipal por carecer de documentación obligatoria, como licencia, seguro y VTV. El detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por resistencia a la autoridad y lesiones.