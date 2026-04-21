Un operativo policial terminó con un detenido y cuatro demorados luego de una persecución por calles de Mar del Plata. Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría Cuarta detectaron en la zona de Olazábal al 2500 un Honda Civic blanco con patente apócrifa y cinco ocupantes a bordo.

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Al intentar frenarlos, el conductor escapó a toda velocidad, realizando maniobras peligrosas y circulando en contramano. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que finalmente el vehículo fue interceptado con apoyo de móviles del Comando de Patrullas.

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Al revisar el auto, los agentes confirmaron que tenía pedido de secuestro desde marzo por un robo agravado. Además, dentro del vehículo encontraron herramientas, pasamontañas y otros elementos sospechosos. Por orden de la fiscalía, el conductor quedó imputado por encubrimiento, mientras que los otros cuatro ocupantes fueron notificados en una causa por averiguación de ilícito y luego liberados.

El auto fue secuestrado y será devuelto a su dueña, mientras que el principal acusado fue trasladado a Tribunales.

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