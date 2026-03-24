Una secuencia de tensión y violencia se vivió en el barrio Villa Primera, donde un hombre de 33 años fue finalmente aprehendido tras intentar robar una motocicleta, desatar destrozos en varias viviendas y enfrentarse con la policía, dejando como saldo a una sargento herida.

Ads

Todo comenzó en una casa de calle Italia al 700, cuando el sujeto intentó llevarse un motovehículo. En su accionar, dañó la pechera y el sistema de arranque, pero fue sorprendido por la llegada de efectivos policiales. Lejos de entregarse, emprendió una fuga desesperada a pie.

La persecución se extendió por varias cuadras y sumó momentos de máxima tensión cuando el individuo comenzó a escalar propiedades en la zona de Ayacucho al 4500. En su intento por escapar, provocó daños en cañerías de agua de una vivienda, generando más perjuicios a vecinos.

Ads

El raid terminó en el patio de una casa, donde fue finalmente cercado. Sin embargo, al momento de ser reducido, el hombre ofreció resistencia y protagonizó un forcejeo con los efectivos. En ese contexto, una sargento del Comando de Patrullas resultó lesionada en su muñeca y antebrazo izquierdo, debiendo ser trasladada a un centro de salud.

Tras su aprehensión, el imputado quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que inició actuaciones por tentativa de robo y daños, y ordenó su traslado a sede judicial.

Ads