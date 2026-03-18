Momentos de máxima tensión se vivieron en Mar del Plata cuando tres delincuentes protagonizaron un audaz intento de robo que derivó en una persecución a toda velocidad por distintas calles de la ciudad.

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Todo comenzó en la zona de Chapeaurouge al 4500, donde un hombre de 45 años fue sorprendido por los sospechosos, que a bordo de una motocicleta intentaron robarle el vehículo bajo amenaza con un arma de fuego que luego no fue hallada. Tras el fallido golpe, los delincuentes emprendieron la fuga.

El alerta al 911 activó un rápido operativo policial. Efectivos del Grupo de Prevención Motorizada y del Comando de Patrullas lograron ubicar a los sospechosos y comenzó una intensa persecución que mantuvo en vilo a varios barrios.

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La fuga terminó de manera abrupta en la intersección de San Juan y 25 de Mayo, cuando los ocupantes de la moto realizaron una maniobra fallida, cayeron al asfalto y salieron corriendo para evitar ser atrapados. Sin embargo, el despliegue policial fue clave: uno de ellos, de 24 años, fue reducido en el lugar, mientras que los otros dos fueron capturados tras una breve fuga a pie en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los detenidos incluso intentó engañar a los efectivos dando una identidad falsa para hacerse pasar por menor, pero luego se comprobó que tiene 18 años. El tercer implicado tiene 15.

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Durante el operativo se secuestró la motocicleta en la que circulaban —una Bajaj Dominar 400 con pedido de robo reciente— además de teléfonos celulares y dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.

La causa fue recaratulada como robo triplemente agravado y quedó en manos de la Justicia, mientras los detenidos enfrentan graves cargos por el violento episodio.