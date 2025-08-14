La fiscal Ana María Caro celebró el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, que condenó hoy a Jacinto Ríos Caro por el delito de “homicidio agravado por la figura de femicidio” contra su ex pareja, Rosario Domínguez. “Este fallo ratifica el compromiso del sistema judicial con la protección del derecho de las mujeres”, señaló la agente de la Justicia.

El sangriento hecho ocurrió el 20 de abril de 2023 en una plantación de kiwi ubicada en el Paraje Santa Irene. El hombre golpeó y luego disparó con su escopeta contra la víctima, de 28 años, aunque se comprobó que este fue tan sólo el desenlace de una serie de hechos violentos perpetrados contra la mujer.

Tras la decisión de los jueces Federico Wacker Schroder, Juan Manuel Sueyro y Juan Galarreta, Caro destacó a El Marplatense su acompañamiento a la familia de la víctima y reafirmó “el compromiso del Ministerio Público para que ninguna mujer más sea víctima de violencia”.

La declaración de perpetua, por la que Jacinto Ríos Caro fue trasladado inmediatamente a la Unidad Penal N°15, “reconoce la gravedad del hecho y también la dignidad de la víctima y el derecho de la familia por la justicia”, agregó la fiscal.

Para la agente judicial este fallo resulta además “un paso importante contra la violencia de género” y consideró que “recuerda que la justicia debe ser firme y clara frente a estos crímenes. Este fallo ratifica el compromiso del sistema judicial con la protección del derecho de las mujeres”.

De todos modos, Caro reconoció que “ninguna sentencia, ninguna condena, puede devolver una vida, pero si puede traer un poco de paz y reparación a sus seres queridos”.