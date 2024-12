Leonel Pernía tuvo un lapsus de descontrol durante el Gran Premio Coronación de la última fecha del Turismo Nacional en el autódromo de Trelew. Es que el tandilense fue a buscar directamente a Andrés Jakos, lo sujetó del buzo antiflama y lo acusó por una maniobra "mala leche" que puso en riesgo su lugar en la lucha por el título, del que era líder a la espera de la final de este domingo.

"Así no se corre pendejo, porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche", le lanzó, cara a cara y delante de todas las cámaras que lo perseguían para pedirle un testimonio por el toque durante una de las curvas, cuando intentó el sobrepaso por afuera y terminó siendo chocado por el lateral del auto de Jakos.

"Cuando vea las cámaras bien y se dé cuenta el porqué, pero no sé ni por qué está enojado. Se va a dar cuenta que no fue mala leche, estamos corriendo por lo mismo, los dos tenemos que ganar para ser campeones", respondió Jakos, después del encontronazo con el tandilense, campeón del TC 2000 hace pocas semanas.

Hubo decisiones fuertes después del episodio por parte de la categoría, la tercera del escalafón detrás del Turismo Carretera y el TC 2000. El castigo más severo fue para Pernía, quien fue excluido por “conducta inapropiada”. Jakos, por su parte, recibió un puesto de penalización por el toque con el tandilense en la serie, que finalmente quedó en manos de Jonatan Castellano.

"Pernia":

Por el cruce de Leonel Pernía con Andrés Jakos en el #TurismoNacional pic.twitter.com/3Zh1QbkhA2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 8, 2024

¿Cómo está el campeonato del Turismo Nacional antes de la final?

Pernía se encuentra último, con 232 puntos y debe la victoria, mientras que Jorge Barrio tiene las mismas unidades y larga 23°. Alfonso Domenech es el máximo candidato, porque tiene 230,5 unidades, larga primero en la final y necesita el triunfo sí o sí por la condición necesaria del reglamento para ser campeón. También aspiran al título Joel Gasman (larga 21°, ya tiene la victoria y está a 22 puntos de los líderes) y Tetti (192, necesita ganar y larga 15°).