El conductor expresó su sorpresa y emoción al conocer el fallecimiento del músico, a quien destacó como una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina. Durante la charla también recordó el impacto que tuvo la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en varias generaciones.

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El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y dejaron mensajes para despedir al artista, cuyo legado marcó para siempre la historia del rock nacional.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZNLVV_uHTA/?igsh=dmF5MXBoY21ibmd4

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