Pergolini se mostró conmovido al conocer en vivo la muerte del Indio Solari
La muerte de Carlos “Indio” Solari generó una fuerte repercusión en distintos ámbitos y una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Mario Pergolini, quien se enteró de la noticia mientras estaba al aire.
El conductor expresó su sorpresa y emoción al conocer el fallecimiento del músico, a quien destacó como una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina. Durante la charla también recordó el impacto que tuvo la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en varias generaciones.
El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y dejaron mensajes para despedir al artista, cuyo legado marcó para siempre la historia del rock nacional.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZNLVV_uHTA/?igsh=dmF5MXBoY21ibmd4
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