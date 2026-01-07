La tradicional celebración de Reyes Magos en Pergamino se vio abruptamente interrumpida este martes por la noche cuando uno de los participantes que descendía en paracaídas sufrió un accidente y debió ser hospitalizado.

Ads

Según se informó, el último de los tres Reyes en lanzarse realizó una maniobra errática durante el descenso y, para evitar caer sobre el público, desvió su trayectoria. En esa maniobra perdió estabilidad y se desplomó violentamente sobre su cadera, generando momentos de tensión y conmoción entre los asistentes.

Personal del SAME y efectivos de seguridad intervinieron de inmediato, brindaron las primeras atenciones en el lugar y coordinaron el traslado del herido para una evaluación médica más completa. Como consecuencia del episodio, los organizadores resolvieron suspender todas las actividades previstas para el resto de la jornada.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo a lo consignado por el diario local El Norte, el hombre que representaba al Rey Mago Gaspar sufrió una fractura de cadera y se encontraba en proceso de recuperación, fuera de peligro, aunque con un período de rehabilitación por delante.

La llegada de los Reyes Magos en paracaídas es una tradición que se repite año tras año en Pergamino y nunca había registrado incidentes de esta magnitud. Por ese motivo, el accidente generó un fuerte impacto tanto en el público como en la organización del evento.

Ads

Desde la producción remarcaron que se evaluarán las condiciones de seguridad para futuras ediciones, mientras la comunidad expresó su acompañamiento al herido tras un festejo que, esta vez, terminó de manera inesperada.

Fuente: Agencia DIB