El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común convocaron a una jornada de Ayuno y oración para despertar las conciencias, que se desarrollará entre el 2 y el 9 de junio en Plaza de Mayo y en distintas plazas del interior del país, en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

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La iniciativa, presentada como una acción pública y comunitaria, reunirá a organizaciones ecuménicas, sociales y de derechos humanos en una propuesta de reflexión, diálogo, ayuno y oración frente a lo que consideran un agravamiento de la situación social.

Según informaron los organizadores, durante ocho días se realizarán encuentros con distintos sectores de la sociedad, actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria bajo la consigna de “construir paz con justicia social y justicia ambiental”.

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Desde la Mesa Ecuménica señalaron que la convocatoria surge como respuesta al crecimiento del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social. “Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”, expresaron en un comunicado.

La propuesta tendrá como epicentro a Plaza de Mayo, aunque también se replicará en otros puntos del país mediante actividades organizadas por distintos colectivos sociales, religiosos y de derechos humanos.

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Pérez Esquivel viene manteniendo una postura crítica hacia la administración nacional. Meses atrás, en el marco de las actividades por los 50 años del último golpe de Estado, sostuvo la necesidad de “recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye”.

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En otras declaraciones realizadas durante el año, el Premio Nobel de la Paz cuestionó al presidente Javier Milei y afirmó que se trata de “un sirviente del imperio norteamericano”, al tiempo que consideró que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.

Con información de Noticias Argentinas