Lo que parecía una noche tranquila se convirtió en una historia de terror para Celeste y su familia. Sus hijas mayores se habían ido de campamento a la mañana y sola con su bebé se acostó a dormir, sin embargo, al poco tiempo se despertó por el calor del fuego que quemaba su mano.

“Se cayó una estufa eléctrica sobre el colchón, su bebé de 10 meses estaba alrededor del fuego, lo levantó y salió corriendo”, contó Laura, mamá de Celeste, en diálogo con El Marplatense.

El hecho ocurrió en Vignolo al 3100 en una casa que junto a su familia estaban terminando de construir. “Yo vivo adelante, escuché lo grito, salí corriendo e intenté apagarlo por todos los medios. Vino mi hijo, sacamos la garrafa, cortamos la luz y en cinco minutos perdió absolutamente todo”, continuó.

Después del llamado a emergencias, “llegó la policía y dos dotaciones de bomberos, la primera no tenía agua, así que tuvimos que esperar la segunda que cuando llegó ya no se podía salvar nada”, contó.

“También vino la ambulancia porque, tanto mis dos hijos como yo, intentamos apagar el fuego y salvar cosas que no pudimos e inhalamos monóxido de carbono. También tratamos de que no se prendiera fuego la casa de los vecinos, aunque sufrieron algunas quemaduras en los techos. Yo quedé por un par de horas internada, mi hijo no quiso ir, pero estaba en el mismo estado y el más chiquito directamente ni subió”, agregó.

Esta tragedia golpeó fuertemente a la familia, sobre todo a las niñas que se encontraron con el terrible escenario cuando volvieron. No obstante, la solidaridad de los vecinos, familiares y amigos quedó rápidamente en evidencia.

“Nosotros lo que necesitaríamos puntualmente son zapatillas para las nenas, en 33 y 34. Ellas tienen 7 y 11, pero tienen pie chiquito y todas las donaciones de zapatillas son grandes. Lo que no nos sirve a nosotros lo vamos a volver a donar para que lo reciba otra persona que realmente lo necesite”, explicó.

En este sentido, señaló que “ropa para el bebé y las nenas ya no necesitamos, han traído mucha cantidad ayer, la verdad que agradecida. A pesar de todo este dolor que estamos viviendo, hay gente muy buena”.

Además, “los vecinos han traído camas, puertas, lo que necesitamos es un flete porque le regalaron una heladera y un lavarropa, pero no tenemos cómo ir a buscarlo o el dinero para contratar el traslado”.

Quienes deseen colaborar con materiales para levantar la vivienda, elementos de primera necesidad o útiles escolares, se pueden comunicar con Laura al (223)670-6900.