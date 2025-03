En las últimas horas, Mar del Plata sufrió un fuerte temporal con abundante caída de agua que se vio reflejado con graves inundaciones en las calles de distintos barrios. En medio de semejante caos climático, unos comerciantes locales que emprenden en Jujuy y Rivadavia resultaron víctimas de la negligencia de una propiedad que alquilan. “Perdimos todo”, sentenciaron.

En detalle, Patricia la emprendedora afectada indicó: "Ayer llegamos para abrir el comercio a las 17 y con solo ingresar, el agua ya nos tapaba los pies. Fuimos hasta el taller de atrás y las cosas estaban flotando, se nos echó a perder todo. Sacamos todo al pasillo, trasladamos mucho en el auto hasta mi casa pero en un momento, a eso de las 20 veo que goteaba el techo y de repente se vino abajo todo casi encima".

Y adhirió: "Nosotros alquilamos este espacio en septiembre mediante una inmobiliaria pero no teníamos ningún tipo de conocimiento sobre estas fallas ocultas. El local necesitaba mantenimiento pero nosotros lo pintamos, le cambiamos las luminarias, que ahora se cayeron. Hicimos una pared de durlock porque fabricamos las carteras y allí hicimos nuestro taller pero ahí también llegó el agua".

"Una colega que antes alquilaba acá, nos comentó que le pasó exactamente lo mismo y que por eso se fue. Todavía no nos pusimos en diálogo con los dueños del local porque alquilamos mediante inmobiliaria pero durante todo este miércoles estuvimos pasándoles videos y hoy quedamos en que íbamos a conversar", sumó la Emprendedora.

"Estoy sin dormir así que no pude sacar la cuenta de cuánto perdimos pero hablamos de cerca de 400 carteras. Si bien no se estropearon todas porque las filtraciones eran por partes, sobre la máquina de coser no solo cayó el techo sino que el motor largaba agua", agregó..

"Esto lo comenzamos cuando ya se podía salir en la pandemia con barbijo y me ayudó a salir de una depresión porque no se podía trabajar, ver a la familia porque mis abuelos eran muy grandes y mi carrera no me gustaba. Así que empecé un curso de carteras en un lugar y después mi novio se enganchó y emprendió conmigo. Esto lo empezamos en el departamento y ahora volvió todo para allá. Estábamos tan contentos de haber sacado todo de ahí porque vivíamos entre cajas. Un emprendedor sabe lo que es vivir así, sacar préstamos para poder arrancar, convivir entre rollos de tela, recibir ayuda de todos lados para comenzar", dijo.

"La gente puede ver mis productos a través de nuestro Instagram @bowbags y por ahora nos vamos a manejar con la venta online de lo que rescatamos. Vamos a seguir produciendo y si en algún momento nos reconstruimos, volveremos a materializar nuestro sueño", concluyó.