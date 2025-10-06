El Alto Valle de Río Negro y Neuquén atraviesa una de sus mejores temporadas de la última década. Según datos del SENASA y la Secretaría de Fruticultura rionegrina, la cosecha total de peras y manzanas alcanzó 1.180.000 toneladas, lo que representa un crecimiento del 9% respecto de 2024 y del 7% frente al promedio del último quinquenio.

Las peras fueron las grandes protagonistas, con 661.200 toneladas, equivalentes al 56% del total, de las cuales casi 300.000 se destinaron a la exportación. Europa, Estados Unidos y Brasil encabezaron la lista de destinos, mientras que más de 210.000 toneladas fueron absorbidas por la industria nacional.

Las manzanas, en tanto, registraron una mejora del 15% y alcanzaron las 526.100 toneladas. De esa producción, unas 187.000 toneladas se destinaron a la industria, 160.000 al consumo interno y 68.000 a la exportación, mostrando signos de recuperación en un mercado cada vez más competitivo.

Especialistas del sector destacaron que el rendimiento excepcional se debió a condiciones climáticas favorables, con baja incidencia de heladas y granizo, sumado a avances tecnológicos en riego y protección de cultivos. También influyó la demanda externa sostenida de peras y la estabilidad de precios internos en el mercado de manzanas.

Aun así, productores y analistas advierten que el desafío está en transformar el volumen récord en rentabilidad real. Mantener la calidad, diversificar mercados y optimizar la cadena industrial serán claves para consolidar un crecimiento sostenible en el tiempo.

Con esta campaña histórica, el Alto Valle reafirma su rol como el corazón frutícola de la Argentina, combinando tradición, tecnología y trabajo para proyectar a la fruticultura nacional hacia un futuro más competitivo y exportador.

Fuente: TN