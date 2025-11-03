Nathan Hoover, el jugador perimetral de 28 años y 1.93 metros, se puso a disposición del cuerpo técnico y comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros, mientras el equipo se prepara para su próximo compromiso por la Liga Nacional.

Hoover llega a Peñarol con experiencia internacional y un paso recordado por la Liga Nacional como figura en Instituto, donde fue MVP de la Liga Sudamericana 2023.

Su adaptación ya está en marcha y se prepara para sumar minutos frente al Xeneize: el Milrayitas recibe este jueves 6 a Boca Juniors en el Polideportivo Islas Malvinas con el objetivo de ascender en la tabla.

