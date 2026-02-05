El equipo marplatense construyó la victoria a partir de una actuación notoria, tres días después de la derrota con Quimsa. Con pasajes de alto nivel y el liderazgo ofensivo de Armand, máximo anotador de la noche con 21 puntos.

Ads

Desde el arranque, la visita mostró una versión convincente. Con intensidad defensiva y ataques bien ejecutados, metió un arranque demoledor que dejó sin respuestas al local. Ese 10-0 inicial no solo marcó el pulso del juego, sino que evidenció las dudas de un Olímpico errático, apurado y sin claridad para generar tiros cómodos.

La reacción llegó desde la banca, con Ascanio y Montero aportando energía y empuje, aunque los triples de Thornton y Armand enfriaron cualquier intento de levantada y permitieron a Peñarol cerrar el primer cuarto arriba 20-13.

Ads

Ads

En el segundo tramo, Olímpico encontró mayor fluidez y, empujado por su gente, logró ponerse momentáneamente en ventaja. Pero Peñarol no se desordenó: la puntería externa de Armand y la conducción serena de Basualdo devolvieron el control al conjunto marplatense, que ajustó atrás y fue más efectivo en los momentos clave para irse al descanso largo con una diferencia de 45-37.

Luego del entretiempo, Peñarol volvió a imponer condiciones. Con una rotación profunda y respuestas desde el banco, estiró la brecha y llegó a sacar 15 puntos de luz. Olímpico, pese a contar con tiradores en cancha, no encontró continuidad ni soluciones ante la solidez defensiva del rival. Thornton fue determinante, sumando puntos y asistencias para sostener la ventaja y cerrar el tercer cuarto 69-56.

El último período fue con suspenso. El local ajustó marcas, encontró aciertos con Vieta y logró ponerse nuevamente en juego cuando el tablero marcó 76-72.

Ads

Sin embargo, Peñarol mostró carácter y jerarquía: un triple clave de Guerra en el momento justo desactivó la remontada y encaminó el cierre. Con oficio y firmeza, la visita administró los últimos minutos y selló una victoria trabajada pero merecida.

