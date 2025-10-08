El plantel que armó el Milrayitas luce renovado, casi por completo, y luego de las buenas sensaciones que expresaron jugadores y el DT que arribó para esta temporada, Leo Costa, ilusionó al público en la previa del debut oficial en la competencia. Sin embargo, dos mazazos en Capital Federal comenzaron a cambiar la bocha.

Peñarol regresó a Mar del Plata tras perder con San Lorenzo y Ferro, pero tampoco pudo hacer pie de local el sábado por la mañana. Perdió con Regatas Corrientes en el Polideportivo y está 0-3 en el comienzo del torneo. Ni la vuelta al equipo de Thornton cambió el resultado.

Claro que es prematuro, pero esta noche ante su gente podrá empezar a redimirse, afirmar lo positivo de los primeros tres juegos y conseguir la ansiada victoria. Es una buena chance el duelo con Quimsa, dirigido por Leandro Ramella, un conjunto protagonista en los últimos años, aunque con un menor potencial en la presente temporada.

Desde las 20 horas, el Milrayitas buscará su primer triunfo en La Liga pero, sobre todo, empezar a enamorar a su gente que volverá a acompañarlo en el Polideportivo y mantiene esperanzas en el nuevo equipo de Peñarol.

