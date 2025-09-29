No empezó de la mejor manera la temporada 2025/2026 para el Milrayitas. En el debut contra San Lorenzo, fue derrota en Boedo. Y anoche en Caballito, Ferro le asestó el segundo golpe al conjunto dirigido por Leonardo Costa.

Peñarol ganó 24 a 15 el primer cuarto y desde ese rendimiento deberá construir para lo que viene. Porque a partir de la segunda manga, Ferro lo dominó con una defensa intensa y ataques rápidos, el estilo que tiene aceitado el Verdolaga.

Al equipo marplatense le costó, lógicamente, afrontar situaciones que requieran de un Plan B. Es un plantel renovado casi por completo, con nuevo DT y sin la figura: Al Thornton estuvo ausente en los primeros dos juegos del campeonato.

Ferro se terminó imponiendo por 97 a 84 y, lo más doloroso, fue el goleo en contra que sufrió el Milrayitas. Tendrá una semana completa de trabajo para corregir, hasta el sábado por la mañana cuando se presente por primera vez de local: recibirá desde las 11.30 a Regatas en el Polideportivo.

