El encuentro representa uno de los clásicos históricos de la competencia, con enfrentamientos que se disputan de manera ininterrumpida ni más ni menos que desde 1990 (incluyendo 127 partidos disputados).

Dos grandes de La Liga se ven las caras nuevamente en Mar del Plata. En esta temporada, el primer duelo fue para Gimnasia en Comodoro Rivadavia, por 93 a 67. Peñarol quiere dejar atrás aquella imagen.

El conjunto marplatense volverá a presentarse ante su público luego del triunfo conseguido como visitante frente a Racing de Chivilcoy por 91 a 85 en tiempo suplementario, resultado que le permitió ubicarse en el octavo puesto de la tabla, con un récord de 10 triunfos y 8 derrotas.

Por su parte, Gimnasia de Comodoro Rivadavia ocupa el séptimo lugar en las posiciones, con un récord de 11 victorias y 8 caídas, y llega a Mar del Plata tras dos importantes triunfos consecutivos frente a Ferro Carril Oeste (88-75) y Obras Basket (79-72). El Tachero, rival de Peñarol el viernes en el Poli, está sexto. Todos pegados en la clasificación.

Un partidazo que iniciará una serie de dos juegos importantes para esta etapa de Peñarol en la temporada, en la que deberá definir para qué lucha está en la tabla de posiciones.

